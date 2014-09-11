Российский экономист: Путин отвлекает россиян войной в Украине

Сейчас главное для президента России Владимира Путина - отвлечь население от экономических проблем, поскольку нужно провести местные выборы, а потом - выборы в Думу.

Об этом рассказал доктор экономических наук, политолог и руководитель Центра исследований постиндустриального общества, чье мнение об экономическом будущем России резко противоречит официальной линии Кремля, Владислав Иноземцев в интервью журналу Новое время.

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"Долгое время у нас действовал негласный общественный договор, согласно которому население не лезет в политику, а за это его благосостояние постепенно повышается. Сейчас это равновесие подходит к концу. Экономика работает плохо, а благосостояние людей растет не теми темпами, чтобы все были довольны Путиным", - говорит он.

В РФ ухудшается инвестклимат, начинается отток капитала и уменьшение темпов роста ВВП.

"Сейчас экономика России развивается по советскому типу и направлена на обогащение олигархов, приближенных к Путину", - отмечает Иноземцев.

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Экономист заявляет, что именно поэтому правдивость экономических прогнозов в России постоянно уменьшается: если Путин давал обещания про увеличение ВВП на 10 лет, то сейчас все программы развития вынесены за пределы выживания нынешних лидеров: 2020 - 2030 годы.

Полное интервью Владислава Иноземцева читайте 12 сентября в новом номере журнала "Новое время".