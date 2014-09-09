Возле блокпоста силовиков в районе Славяносербска находятся до 10 российских танков

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге в Киеве Лысенко сказал: «На протяжении дня ситуация в зоне проведения АТО остается стабильной. Стороны в целом соблюдают режим прекращения огня. Это первый относительно спокойный день на востоке Украины».Читайте такжеВ районе Славяносербска бойцы Нацгвардии оказались в трехстороннем окружении

Однако Лысенко отметил, что «террористы укрепляют позиции в непосредственной близости от блокпоста Нацгвардии в районе населенного пункта Славяносербск. Сейчас в районе блокпоста сосредоточено до 10 танков Т-72. Украинские военные усиливают позиции и не поддаются на провокации. В настоящее время между сторонами сохраняется нейтралитет».