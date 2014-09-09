СНБО: Террористы заставляют жителей Горловки в возрасте от 20 до 60 лет вступать в «самооборону»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

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«В городе Горловка террористы принудительно привлекают местных жителей в возрасте от 20 до 60 лет в отряды «самообороны» или для выполнения работ в интересах террористической организации «ДНР», - отметил он.