СНБО: Террористы заставляют жителей Горловки в возрасте от 20 до 60 лет вступать в «самооборону»
17:55, 09 сентября 2014Политика
3 0
Террористы заставляют жителей Горловки в возрасте от 20 до 60 лет вступать в отряды «самообороны».
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
Читайте такжеВ Горловке боевики удерживают "врагов народа" в пыточной в шахтоуправлении - журналист
«В городе Горловка террористы принудительно привлекают местных жителей в возрасте от 20 до 60 лет в отряды «самообороны» или для выполнения работ в интересах террористической организации «ДНР», - отметил он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter