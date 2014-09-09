Гмыза уволен с должности начальника Главного управления разведки
15:09, 09 сентября 2014Политика
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Петр Порошенко отправил в отставку начальника Главного управления разведки министерства обороны Сергея Гмызу.
Порошенко уволил Гмызу с военной службы / фото УНИАН
Соответствующий указ №709/2014 опубликован на официальном сайте президента.
"Освободить генерал-полковника Гмызу Сергея Александровича от воинской службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе.
Напомним, на эту должность Сергей Гмыза был назначен 17 августа 2010 года.
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