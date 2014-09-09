На Донбассе остаются в заложниках около 460 человек - ООН

Такие данные привел сегодня, 8 сентября, помощник Генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович, пишет ZN.UA.

Выступая перед членами постоянного совета ОБСЕ на специальной сессии по Украине, Шимонович рассказал, что вооруженные группы на востоке Украины продолжают прибегать к похищениям людей и пыткам. Они захватывают их в целях получения выкупа, привлечения к принудительному труду и обмена на своих бойцов, удерживаемых украинскими властями.

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"Повстанцы на востоке Украины запугивают людей, принудительно набирают бойцов в свои ряды, угрожая смертной казнью и терроризуя все население на подконтрольных им территориях", - рассказал помощник Генсекретаря.

Кроме того, Шимонович отметил значительное увеличение числа погибших. По данным ООН за последний отчетный период (с 16 июля по 17 августа), наблюдатели по правам человека сообщают, что, в среднем, ежедневно погибают 36 человек, и это число продолжает расти.

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В целом, на востоке Украины были убиты 2729 человек. Если к этой цифре добавить число жертв катастрофы авиалайнера малазийских авиалиний, то речь пойдет о трех тысячах. Помощник Генерального секретаря подчеркнул, что говорит только о зарегистрированных убийствах. По его мнению, реальное число жертв может быть гораздо большим.

Напомним, по данным пресс-секретарь президента Украины Святослава Цеголко, на сегодняшний день из плена террористов освобождены 648 человек, более 500 планируется еще освободить.