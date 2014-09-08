The Wall Street Journal: Кремль грозит Западу асимметричным возмездием

В своей статье «Кремль грозит Западу асимметричным возмездием», опубликованной на сайте издания The Wall Street Journal, Андрей Остроух, Лоренс Норман и Стивен Фидлер пишут, что тон между Москвой и Западом становится все более резким. Если Запад введет санкции против российского энергетического сектора и ужесточит условия для финансового сектора, то Россия обдумает «асимметричное возмездие», сказал премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российской экономической газете в понедельник.

Война санкций между Россией и Западом началась в марте из-за аннексии Россией украинского полуострова Крым. Западные санкции изначально были направлены только против ограниченного количества российских чиновников и бизнесменов. Но санкции были ужесточены, когда Запад обвинил Россию в поддержке пророссийских сепаратистов на востоке Украины, что Кремль постоянно отрицал.

Медведев сказал московской газете «Ведомости», что запрет на перелеты над российской территорией для иностранных компаний может принадлежать к мерам возмездия. Для многих авиакомпаний это будет означать банкротство. «Но это плохая история. Я просто хочу убедиться, что наши партнеры понимают этот пункт», сказал премьер-министр России.

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Пока не ясно, в какое время было проведено интервью. Оно было опубликовано вскоре после того, как документы, с которыми у The Wall Street Journal была возможность ознакомиться, показали, что новые санкции ЕС, которые запрещают российским предприятиям получать деньги на европейском рынке капитала, коснутся трёх российских государственных нефтяных компаний.

Ожидается, что ужесточённые санкции вступят в силу во вторник. ЕС находится на заключительных этапах введения новых санкций против России, сказали три дипломата в понедельник. У государств-членов ЕС сегодня до полудня была последняя возможность, внести возражения против пакета санкций. Но, как правило, на этом этапе до такого не доходит. Среди прочих, санкции коснутся Газпромнефти, государственной дочерней компании Газпрома по добыче и переработке нефти, оператора нефтепровода Транснефть и нефтяного гиганта Роснефть. Им больше не разрешено получать финансирование на европейских рынках более, чем на 30 дней.

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Кроме того, трем российским военным компаниям - Оборонпром, United Aircraft и Уралвагонзавод - отказано в финансировании на европейском рынке капитала в будущем.

ЕС также расширяет запрет на продажу так называемых товаров двойного назначения, которые могут использоваться как для военных, так и гражданских целей. Кроме того, еще 24 людям запретят въезд и заблокируют счета. Среди них те, которые связаны с сепаратистами в Восточной Украине, а также российскими чиновниками и олигархами.

ЕС заявил, что может отменить санкции, если получит доказательства того, что Россия придерживается принятого в Минске мирного плана, и кровавые столкновения между пророссийскими сепаратистами и украинскими солдатами в Восточной Украине закончены.

Москва делает ставку на благоразумие западных партнеров

Политические санкции всегда «асимметричны» и могут навредить международной безопасности, сказал Медведев, который был президентом России с 2008 по 2011. Он надеется, что западные партнеры этого не хотят.

Отвечая на вопрос о введенном Москвой запрете на импорт продуктов питания из стран, которые присоединились к санкциям, Медведев отметил, что решение поддержало большинство россиян.

Введенный в начале августа запрет на импорт, вероятно, будет стимулировать и без того высокую инфляцию потребительских цен, что вынудит Центральный банк России снова повысить процентные ставки. Это, в свою очередь, может дополнительно затормозить экономический прирост, который в этом году из-за массового оттока капитала будет самым низким за последнее время.

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Медведев заявил, что, несмотря на новую политическую и экономическую обстановку, Россия придерживается своей бюджетной и денежно-кредитной политики, включая целевой показатель по инфляции – центральный банк хочет, начиная с 2015 года, сделать его ключевой целью.

Правда, Медведев признал, что подорожание должно быть приостановлено, но потребовал не говорить о нем так много, так как оно в значительной степени определяется инфляционными ожиданиями.

Несмотря на растущую финансовую изоляцию России, Медведев был оптимистичен по поводу интеграции России в мировой рынок. Если Запад перестанет санкционировать Москву, то запрет на импорт тоже может быть отменен. Премьер-министр также выразил желание, чтобы Россия придерживалась долгосрочной цели, сделать Москву международным финансовым центром.

«Санкции пройдут, через некоторое время от них не останется и следа, но задача – создать международный финансовый центр – остается», сказал Медведев.