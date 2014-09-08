В Одесской области находятся 25 тысяч переселенцев из зоны АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила советник председателя Одесской областной государственной администрации Игоря Палицы Зоя Казанжи во время заседания круглого стола «Единая страна. Общественное единство, борьба с сепаратизмом и оккупацией, противодействие информационной агрессии на примере Одесской области».

Она, в частности, отметила, что официально на учете в регионе находится около 8 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей, но «по нашим данным, находится около 25 тысяч временных переселенцев».

Читайте такжеИз Крыма и Донбасса других регионов выехали уже более 250 тысяч переселенцев«Вернулись к себе около 2,5 тысячи переселенцев», - сказала Казанжи. По ее словам, среди переселенцев, которые попали в Одесский регион, были также пророссийски настроенные граждане, которые с фасадов зданий срывали флаги Украины, и с ними приходилось вести разъяснительную работу.