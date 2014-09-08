В Одесской области находятся 25 тысяч переселенцев из зоны АТО
В Одесской области на данный момент находятся около 25 тысяч переселенцев из зоны проведения антитеррористической операции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила советник председателя Одесской областной государственной администрации Игоря Палицы Зоя Казанжи во время заседания круглого стола «Единая страна. Общественное единство, борьба с сепаратизмом и оккупацией, противодействие информационной агрессии на примере Одесской области».
Она, в частности, отметила, что официально на учете в регионе находится около 8 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей, но «по нашим данным, находится около 25 тысяч временных переселенцев».
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