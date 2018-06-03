Фото УНИАН

Вехи недели. Перемирие с кровью, саммит с надеждами и предвыборные ухищрения

13:27, 08 сентября 2014
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Ситуация на Донбассе характеризуется прекращением огня, которое носит преимущественно односторонний характер. Члены НАТО поддержали Украину на словах и созданием трастовых фондов, в вопросах поставки современного оружия ясность пока отсутствует. В тумане и формат участия в парламентской гонке большинства фаворитов.

Фото УНИАН

Минские договоренности сегодня для одних стали символом надежды, для других – знаком поражения. На деле это – тщательно выверенный несколькими сторонами переговоров документ, под котором противоборствующие стороны поставили подписи руками второго президента Леонида Кучмы и представителей ДНР и ЛНР. Наивно полагать, что такой формат позволит урегулировать кризис на Донбассе, но без прекращения огня вряд ли удастся сдвинуть переговорный процесс в мертвой точки. К тому же – это не исключительно военный, а военно-политический термин, и это необходимо учитывать. Владимиру Путину, судя по предложенному им «плану урегулирования на Донбассе», выгодно предстать перед мировым сообществом в амплуа миротворца. Его Путин практически без маскировки подкрепляет российским военным присутствием на Донбассе.

REUTERS

Перед Порошенко стоит непростая задача: сохранить суверенитет и территориальную целостность Украины в условиях внутренней нестабильности и отсутствия надежных союзников за пределами страны. Многочисленность государств со статусом «стратегического партнера Украины» в критический момент не смогла заменить наличия обязующих договоров о военно-технической помощи. Поэтому официальному Киеву приходится постоянно маневрировать и договариваться.

REUTERS

Саммит НАТО  в Уэльсе подарил Украине слова поддержки высокопоставленных западных политиков и известие о создании четырех трастовых фондов для модернизации наших Вооруженных Сил. С поставками современного высокоточного оружия ясности пока нет: Президент заверил, что Украина его вскоре получит, не конкретизируя деталей, но государства, впопыхах названные  Юрием Луценко, одно за другим дезавуировали его заявление о будущей продаже оружия нашей стране. С одной стороны, сохраняется надежда на США, куда уже на будущей неделе отправится Порошенко, с другой – поставки оружия – тема традиционно деликатная, не терпящая публичного обсуждения.  В любом случае предложенный премьер-министром проект «Стена» выглядит для нашей страны актуальным.

Фото УНИАН

Верховная Рада не спешит радовать правительство отменой внеблокового статуса Украины, а избирателей – принятием каких-либо важных решений. Как в спокойные времена за биржевыми котировками многие политики сегодня наблюдают за публичными данными социологических опросов, способных сбить с толку даже самоуверенных народных любимцев. Даже продемонстрировавшего полное желание не работать больше в правительстве Павла Шеремету нардепы уволили со второй попытки. Большинство парламентариев сосредоточены на планировании собственных избирательных кампаний, а не имеющие парламентской прописки или слабо представленные в парламенте политические силы ищут возможности для ведения эффективной избирательной кампании. Юлия Тимошенко намерена стать для избирателей «феей евроатлантического выбора», Анатолий Гриценко заключил пакт с амбициозной молодежью из «Демократического альянса», а остальные фавориты просчитывают будущие форматы и ищут незатасканных, но популярных персонажей для партийных списков.  Сегодня уже понятно, что популярных комбатов на все списки не хватит, поэтому стране срочно требуются настоящие герои. 

Евгений Магда

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