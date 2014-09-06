Марина Порошенко подтвердила, что ее сын воюет в зоне АТО

Однако дальше комментировать эту информацию она отказалась, передает ТСН.

Первая леди подчеркнула, что сейчас поддерживает жену сына, свою невестку Юлию Алиханову, у которой подрастает маленький сын.

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По словам г-жи Порошенко, она обожает малыша и каждую свободную минуту уделяет ему.