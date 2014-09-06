Марина Порошенко подтвердила, что ее сын воюет в зоне АТО
00:53, 06 сентября 2014Политика
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Жена президента Украины Марина Порошенко, которая в июне посетила детей и семьи переселенцев с Востока, подтвердила "Светской жизни", что ее старший сын Алексей действительно воюет в зоне АТО
Марина Порошенко подтвердила, что ее сын воюет в зоне АТО / Фото: rian.com.ua
Однако дальше комментировать эту информацию она отказалась, передает ТСН.
Первая леди подчеркнула, что сейчас поддерживает жену сына, свою невестку Юлию Алиханову, у которой подрастает маленький сын.
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По словам г-жи Порошенко, она обожает малыша и каждую свободную минуту уделяет ему.
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