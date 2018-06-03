Украинский интерес. Качели от Путина, гостеприимный Альянс и Минский протокол

Российский президент не оставляет попыток подчинить себе Украину, осознавая, что без нашей страны невозможно восстановить былое могущество. Использование российских войск на востоке нашей страны стало секретом Полишинеля для мирового сообщества, и успело спровоцировать ряд жестких заявлений со стороны западных политиков. Новый главный дипломат ЕС Федерика Могерини и уходящий генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен дали понять, что больше не считают Россию партнером, а лидеры Евросоюза выразили готовность ввести новые санкции против Кремля.

Читайте такжеПорошенко заявил, что минское перемирие основано на его мирном плане Впрочем, вооруженного имперской идеей Путина такие действия Запада остановить не способны. Он успел дать понять президенту Еврокомиссии Баррозу, что российские войска готовы за две недели взять Киев. Эта бравада не помешала российскому президенту предложить «набросанный от руки» по пути из Москвы в Улан-Батор план урегулирования конфликта в Украине. Его Путин успел в телефонном режиме обсудить с Петром Порошенко, после чего обе президентские пресс-службы продемонстрировали разные интерпретации. Путин натужно натягивает тогу миротворца в ожидании нового витка западных санкций, имеющих для российской экономики «эффект анаконды». В его предложении минимум конкретики и максимум манипуляции, и это соотношение стало фирменным знаком российского лидера.

Петр Порошенко обсудил и предложения Путина, и собственное видение ситуации на Донбассе в ходе саммита НАТО в Уэльсе. Руководители Альянса заметно обеспокоены происходящим на востоке Украины и приняли ряд организационных решений для усиления защиты Польши и стран Балтии от возможной агрессии со стороны Кремля. Украине после пламенной речи Барака Обамы в прохладном Таллинне от Североатлантического альянса обещано создание четырех трастовых фондов для модернизации Вооруженных Сил, помощь в лечении раненых военнослужащих и поставки высокоточного оружия. Впрочем, это не позволяет сделать вывод о скором вступлении Украины в НАТО. Отрадно, что Расмуссен призвал Россию прекратить аннексию Крыма, продемонстрировав, что тема захвата полуострова не отошла в тень на фоне происходящего на Донбассе.

Подписание членами контактной группы в Минске протокола о прекращении огня вызвало достаточно бурное обсуждение. Рассчитывать на оперативное его воплощение в жизнь столь же наивно, как и видеть для Украины возможность в нынешних условиях закончить противостояние с Россией парадом победы в Москве. Нашей стране, ее Вооруженным Силам и экономике необходима передышка, поэтому Порошенко подчеркнул, что реализация 12 пунктов мирного плана – совместная ответственность его и Владимира Путина, упорно отказывающего признавать российское военное присутствие на Донбассе.

Кабинет Министров принял решение о реализации проекта «Стена» на российско-украинской границе, который будет предусматривать создание системы инженерных сооружений. Арсений Яценюк отметил, что деньги для начала реализации этого проекта у Украины есть, но и от помощи иностранных доноров наша страна не откажется. Еще одна облюбованная главой правительства тема – реверс газа, который начался 2 сентября из Словакии. Арсений Петрович надеется, что поставки энергоресурсов из Центральной Европы поможет наполовину перекрыть потребности нашей страны в «голубом золоте». Но не стоит забывать, что этот газ также российский, как и тот, который скоро три месяца «Газпром» не прокачивает в Украину.