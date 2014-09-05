Bloomberg: Новые угрозы дают Обаме шанс подтолкнуть НАТО к действию

Об этом сообщают Фил Мэттингли и Анджела Грилинг Кин в своей статье «Новые угрозы дают Обаме шанс подтолкнуть НАТО к действию», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

В серии официальных и дополнительных встреч на саммите Организации Североатлантического договора в Ньюпорте, Уэльс, Обама призывает союзников США укрепить свою обороноспособность и выполнять обязательства по борьбе с боевиками исламского государства в Ираке и Сирии. Он коснется этого вопроса в ходе сегодняшней встречи о будущем НАТО.

Читайте такжеLe Monde: Еврокомиссия предложила новые санкции в отношении России«Это саммит, на котором НАТО действительно должно подумать о новой реальности и адаптироваться к ней», сказал вчера вечером на брифинге Дуглас Лют, посол США в НАТО.

Саммит НАТО послужил возможностью для Обамы и премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона укрепить позиции альянса в борьбе с вторжением России в Украину, а также в новой битве с экстремистами исламского государства. Обама призывает других членов НАТО увеличить расходы на оборону, которые в последние годы снизились по всей Европе, выделить ресурсы для сил быстрого реагирования НАТО и определить, как каждый может поддержать международные усилия в борьбе против Исламского Государства.

Шаг назад

Для Обамы, выбор времени ежегодного саммита НАТО создал возможность успокоить и надавить на европейские страны, чье беспокойство, согласно представителям администрации, очень выросло из-за намерений Путина и угрозы, исходящей от исламского государства. В то время как более чем 11-летняя обязанность НАТО в Афганистане подходит к концу, на первый план выходит ответ на новые угрозы.

«Та миссия «сворачивается», и это шаг назад, размышления и диагностика возможностей для союза, поскольку он сталкивается с новыми вызовами», сказал Лют.

Призыв Обамы к международным обязательствам стал одной из главных задач, в то время как он столкнулся с критикой от обеих политических партий в Вашингтоне, что он не представил всеобъемлющую стратегию для решения международных кризисов. Он также сталкивается с непрекращающимися вопросами о том, когда - или если - он будет увеличивать количество американских воздушных ударов по Сирии из Ирака.

Вчера на встрече с Кэмероном, премьер-министром Италии Маттео Ренци, президентом Франции Франсуа Олландом, президентом Украиный Петром Порошенко и канцлером Германии Ангелой Меркель, Обама и лидеры договорились «о необходимости того, чтобы Россия столкнулась с возрастающей ценой за свои действия», согласно словам Бена Родса, заместителя советника Обамы по национальной безопасности.

Захват Крыма

Это соглашение появилось на следующий день после того, как Обама, во время выступления в Эстонии, критиковал Путина за его захват Крыма и его вторжение в Восточную Украину. Когда государственные лидеры стран Прибалтики ясно дали понять о своих опасениях по поводу действий Путина, Обама воспользовался речью, чтобы подчеркнуть, в самых сильных выражениях, обязанность США использовать военную силу, если российские войска нацелятся на другие страны в регионе.

Обама сказал, если «вы еще когда-нибудь спросите, кто придет вам на помощь, вы будете знать ответ - альянс НАТО, включая вооруженные силы Соединенных Штатов Америки».

Главы США и Великобритании воспользовались действиями Путина, чтобы надавить на своих союзников по альянсу для увеличения расходов на оборону до 2 процентов от валового внутреннего продукта, цель, которой в прошлом году достигли только две страны, Греция и Эстония.

Обама также работал за кулисами, чтобы создать жизнеспособный союз против исламского государства, которое быстро продвинулось в Ираке и Сирии и произвело обезглавливания двух американских журналистов.

Совместная работа

«Мы сильнее, когда работаем вместе, и в противостоянии России и в столкновении» с Исламским государством, также известным как ISIL, сказали Обама и Кэмерон в совместной статье, опубликованной в Times of London.

Кэмерон отдельно лоббирует лидеров Франции, Германии и Италии воздерживаться от уплаты выкупов экстремистам, которые держат их граждан в заложниках. В США и Великобритании твердо воздержались от выплаты выкупа.

«Я не сомневаюсь, что многие десятки миллионов долларов, которые Исламское государство получили от выплаты выкупов, идет на содействие терроризму», сказал Камерон законодателям в Палате общин в Лондоне 3 сентября.

Обама вчера встретился с королем Иордании Абдаллой и, с Кэмероном работал над тем, чтобы убедить лидеров поддержать любое новое действие США и также участвовать самостоятельно. Госсекретарь Джон Керри, министр обороны Чак Хейгл и Лиза Монако, главный советник Обамы по борьбе с терроризмом и по национальной безопасности, приезжают, чтобы встретиться с лидерами в регионе.

«Важный мир»

Родс назвал заключение региональных союзов «важной частью головоломки» в борьбе с исламским государством и сказал, что представители Обамы отправились на саммит, чтобы понять, какую поддержку может предоставить каждая страна.

Существует также элемент упорядочения в игре, сказали помощники. В то время как страны, включая Францию, Канаду, Италию и Великобританию, помогли в сбрасывании гуманитарной помощи с самолетов или обеспечили оружием курдские и иракские силы безопасности, которые борются с боевиками, администрация настаивает на более скоординированном подходе.

«То, что мы надеемся сделать на саммите НАТО – это убедиться, что мы более систематично подходим и больше сосредоточены на том, как мы это делаем", сказал Обама во время своей пресс-конференции в Эстонии.

Представители администрации заявили, что они ожидают, что некоторые страны НАТО объявят о конкретных обязательствах, связанных с Исламским Государством и Украиной, к концу саммита сегодня. Специфика постоянно меняется после первого дня.

Читайте такжеDie Welt: Германия тормозит кампанию НАТОВ то время как в день открытия заседаний на повестке дня для лидеров было обсуждение масштабов проблем, с которыми они сталкиваются, в том числе отдельная сессия, посвященная Украине, и ужин, где ожидалось, что центральной темой разговора станет исламское государство, сегодняшние действия будут определять, насколько успешными были усилия Обамы.

Обама планирует провести пресс-конференцию во второй половине дня перед вылетом в Вашингтон.