Депутаты предлагают запретить трансляцию произведений, прославляющих силовиков РФ и СССР

Соответствующий законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании» относительно защиты интересов государства» зарегистрирован в аппарате Верховной Рады под № 5036, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «За Украину!».

Законопроектом предлагается внести изменения в ряд статей Закона «О телевидении и радиовещании», которыми предусмотрено временно запретить на территории Украины трансляцию и ретрансляцию аудиовизуальных произведений, среди главных героев которых есть работник правоохранительных органов, вооруженных сил, специальных служб Российской Федерации, и/или СССР, и/или Российской империи.

Авторы законопроекта отмечают, что целью законопроекта является защита информационного пространства Украины и противодействие негативным внешним информационным влияниям со стороны РФ, которая использует аудиовизуальные произведения как инструмент пропаганды и навязывания украинскому обществу опасных ценностей.

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«Война, развязанная Кремлем против Украины, в частности и в информационном пространстве, требует от нас решительных шагов по защите общества и государства от разрушительного влияния российской пропаганды. Сегодня как никогда не становится очевидным, что фильмы и сериалы, которые возвеличивают российских силовиков и чекистов, прославляют так называемую «силу российского оружия», должны быть немедленно запрещены для показа в Украине. То, что происходит сейчас на Донбассе, стало возможным, в том числе, и в результате многолетней недальновидной политики государства. Должны немедленно это исправлять», - подчеркнул Кириленко.