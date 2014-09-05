Батальон Азов начал наступление в сторону Новоазовска

На странице "Вконтакте" батальон "Азов" сообщил, что армия с помощью батальона "Азов" с тяжелыми боями проводит наступление в направлении Новоазовска.

Читайте такжеВ Мариуполе слышны залпы тяжелых орудий"Боремся за каждый метр нашей земли, ситуация крайне тяжелая" - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что всю ночь позиции украинских бойцов обстреливались вражеской артиллерией и минометами. На окраину Мариуполя прибыли ВСУ, армия Украины ведет бои с оккупантами.