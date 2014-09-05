Порошенко поблагодарил премьера Канады за поддержку и помощь Украине

Как сообщает пресс-служба главы государства, встреча президента и премьера состоялась в рамках саммита НАТО в Великобритании.

Порошенко проинформировал собеседника о подготовке плана действий по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

«Прекращение огня всеми сторонами, разоружение - это то, что должно стать основой начала мирного процесса», - подчеркнул он.

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Премьер-министр Канады, в свою очередь, высоко оценил шаги, предпринимаемые главой Украинского государства для достижения мира на Донбассе, и решительно осудил агрессию Российской Федерации и незаконные действия террористов.

Президент Украины и премьер-министр Канады обменялись мнениями по актуальным аспектам повестки дня двусторонних отношений. Говоря о перспективах их развития, Порошенко отдельное внимание уделил выдающуюся роль украинской общины в этом процессе.

Порошенко и Харпер также предметно обсудили перспективы развития взаимодействия Украины с НАТО.