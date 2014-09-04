Колонна из 120 единиц бронетехники направляется из РФ в сторону Краснодона
18:46, 04 сентября 2014Политика
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Колонна в составе 120 единиц бронетехники направляется со стороны РФ в направлении Краснодона Луганской области.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«Около 1 тысячи единиц военной техники зафиксировано в районе города Каменск-Шахтинского (Ростовская обл. РФ) и возле пгт. Ровеньки (Белгородская область РФ), которая граничит с Новопсковским районом Луганской области», - отметил он.
Читайте такжеРФ разместила на украинской границе батальонно-тактические группы и воздушно-десантные войска Кроме того, по словам Лысенко, со стороны РФ в направлении города Краснодон зафиксировано движение колонны бронетехники в количестве не менее 120 единиц.
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