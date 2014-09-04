Американский эсминец "Росс" вошел в Черное море для обеспечения стабильности

Об этом сообщает сайт командование 6-м флотом США, передает Еспресо.TV.

"(Эсминец) USS Ross вошел сегодня в Черное море. Он будет работать совместно с партнерами и союзниками по НАТО для повышения оперативной совместимости и улучшения ситуации в области безопасности в регионе", - говорится в заявлении командования в Twitter.

Также командование флота уверено, что таким образом США демонстрирует приверженность укреплению коллективной безопасности стран НАТО и партнеров в регионе.

"Корабль должен работать совместно с союзниками и партнерами в регионе в течение своего пребывания в Черном море, улучшения взаимодействия и повышения региональной безопасности. Американский флот поддерживает неизменную приверженность присутствию в регионе, чтобы быть в боевой готовности, если кризис разразится", - сказано в сообщении.