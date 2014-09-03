Яценюк обещает утвердить план имплементации СА Украины с ЕС в этом месяце
14:19, 03 сентября 2014Политика
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Правительство Украины утвердит Национальный план имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в сентябре.
План имплементации Соглашения об Ассоциации могут утвердить в сентябре / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, открывая заседание правительства и презентуя план восстановления Украины.
"Мы утвердим национальный план имплементации Соглашения в сентябре. Это пошаговый план, когда и какое постановление, закон принимать. Это конкретный план действий по выполнению стратегического плана реформ", - сказал он.
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