Яценюк обещает утвердить план имплементации СА Украины с ЕС в этом месяце

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, открывая заседание правительства и презентуя план восстановления Украины.

"Мы утвердим национальный план имплементации Соглашения в сентябре. Это пошаговый план, когда и какое постановление, закон принимать. Это конкретный план действий по выполнению стратегического плана реформ", - сказал он.

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