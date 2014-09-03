CМИ: Соратник Захарченко получил высокую должность при новой власти

13:06, 03 сентября 2014
Политика
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28.08.2014 приказом No317-о главы Государственной Фискальной Службы Украины Белоуса на должность директора координационно-мониторингового департамента ГФС У назначен С.Г. Мищенко. 

Мищенко был одним из трех «особо приближенных» соратников экс-министр внутренних дел Захарченко, которые перешли за ним из руководства ГНАУ в руководство МВД. С января 2012 г. по март 2014 г. Мищенко занимал должность начальника департамента ГСБЭП МВД Украины.

Официальная информация и комментарии руководства ГФСУ по данному вопросу на ведомственном сайте до сих пор отсутствуют.

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