CМИ: Соратник Захарченко получил высокую должность при новой власти

Мищенко был одним из трех «особо приближенных» соратников экс-министр внутренних дел Захарченко, которые перешли за ним из руководства ГНАУ в руководство МВД. С января 2012 г. по март 2014 г. Мищенко занимал должность начальника департамента ГСБЭП МВД Украины.

Официальная информация и комментарии руководства ГФСУ по данному вопросу на ведомственном сайте до сих пор отсутствуют.

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