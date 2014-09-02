Сенатор США пообещал Украине всестороннюю поддержку в противодействии агрессии РФ

Как сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций МИД Украины, об этом он сказал во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Читайте такжеЕще один сенатор США выступил за предоставлении Украине оружияГлава внешнеполитического ведомства проинформировал сенатора о развитии последних событий на Донбассе и поблагодарил США за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

В свою очередь, Левин пообещал помогать Украине в противодействии российской агрессии как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций. .

Читайте такжеВ Киев с необъявленным визитом прибыл сенатор США, отвечающий за поставки оружияСтороны также пришли к согласию относительно важности усиления давления на Российскую Федерацию в тесной координации с европейскими партнерами.