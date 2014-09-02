Сенатор США пообещал Украине всестороннюю поддержку в противодействии агрессии РФ
Председатель Комитета по вопросам вооруженных сил Сената США Карл Левин уверяет, что США продолжат оказывать всестороннюю поддержку Украине.
Как сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций МИД Украины, об этом он сказал во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.
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В свою очередь, Левин пообещал помогать Украине в противодействии российской агрессии как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций. .
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