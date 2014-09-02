Украинцев в России заставляют получить статус беженца и заселяют ими Сибирь - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«Россияне, пользуясь сложной ситуацией на Донбассе, пытаются придать статус беженца и переселить в депрессивные регионы Сибири как можно больше граждан Украины», - отметил он.

Читайте такжеКитай предложил России заселить Сибирь и Дальний Восток китайцами«Для этого на неконтролируемых Украиной пограничных пунктах пропуска в Россию они выдают украинцам не миграционную карту, а документ с обязательством получить статус беженца. После этого их переселяют в депрессивные регионы РФ», - добавил Лысенко.