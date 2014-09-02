СМИ: НАТО считает, что Украина уже проиграла войну за Донбасс

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel Online со ссылкой на неназванного высокопоставленного генерала Альянса, пишет "Украинская правда".

"В военном плане конфликт для Киева уже проигран", - сказал он по итогам кризисного заседания генералов НАТО, которое состоялось в конце прошлой недели.

Читайте такжеРасмуссен: Украина получит поддержку на саммите НАТОПо его мнению, президенту Петру Порошенко остается лишь вести переговоры для того, чтобы вывести людей из зоны боевых действий живыми.

Во время заседания органцизации также были озвучены разведданные, согласно которым на границе с Украиной стоят не меньше 20 батальонов с 500 военными и тяжелой техникой в каждом.

Также на заседании было высказано мнение, что Россия намерена пробивать сухопутный коридор к Крыму.

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Кроме того, альянс убежден, что Украина окончательно потеряла контроль над восточным рубежом.