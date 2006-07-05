Бывший пресс-секретарь Кучмы хочет, чтобы Рыбачука заменил Балога

Советник Президента Украины Михаил ДОРОШЕНКО не исключает смену главы Секретариата Президента Олега РЫБАЧУКА.

В интервью “Украинской правде” М.ДОРОШЕНКО, отвечая на вопрос, прогнозирует ли он смену главы Секретариата Президента, ответил: “Вероятно”.

По его мнению, работа Секретариата недостаточно организована, «не хватает административного управленческого влияния”.

“С начала президентства с ЮЩЕНКО уже поработали два руководителя Секретариата. Думаю, он на этом этапе уже сделал выводы. Поэтому оценки будут правильными и адекватными”, - сказал М.ДОРОШЕНКО.

М.ДОРОШЕНКО считает, что одним из кандидатов на эту должность мог бы быть Виктор БАЛОГА.

По убеждению М.ДОРОШЕНКО, В.БАЛОГА во время руководства Закарпатьем и на протяжении последнего года в качестве министра чрезвычайных ситуаций доказал, что может организовать работу аппарата. “Он - опытный политик. Он прошел те преграды, которые были во время парламентских выборов 2002 года, президентских выборов... Он достаточно самоотверженно и смело отстаивал свою позицию. Это, возможно, не идеальный, но оптимальный вариант, чтобы заработал Секретариат Президента”, - считает М.ДОРОШЕНКО.

Как известно, сейчас Секретариат Президента возглавляет Олег РЫБАЧУК.

М.ДОРОШЕНКО работал пресс-секретарем Президента Леонида КУЧМЫ в 1994 – 1995 годах. Активно сотрудничал с избирательным штабом Л.КУЧМЫ на президентских выборах 1999 года.