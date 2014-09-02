Боевики атаковали блокпост силовиков в Раздольном из четырех грузовиков с надписью "дети"

10:40, 02 сентября 2014
Политика
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Боевики атаковали блокпост украинских силовиков в Раздольном из четырех грузовиков с белыми флагами и надписью"дети". Нападающие понесли серьезные потери живой силы и техники. 

REUTERS

Об этом говорится в сообщении прес-службы Нацгвардии.

Атака военных РФ и террористов началась в районе поселка Раздольное вблизи моста через реку Кальмиус.

"К блокпосту подъехали четыре грузовика с белыми флагами и надписями «Дети», с грузовиков выскочили вооруженные люди, которые открыли огонь по украинским военным. Начался масштабный ожесточенный бой", - говорится в сообщении.Читайте такжеВ районе Донецка 8 тысяч военных РФ - журналист

В результате слаженного и профессионального противодействия нападающим силам Национальной гвардии Украины удалось отразить атаку противника, который отступил от позиций украинских военнослужащих, сообщают в прес-службе.

Нападающие имеют серьезные потери живой силы и техники. В результате боя четыре грузовика террористов были обезврежены.

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