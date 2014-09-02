Боевики атаковали блокпост силовиков в Раздольном из четырех грузовиков с надписью "дети"
Боевики атаковали блокпост украинских силовиков в Раздольном из четырех грузовиков с белыми флагами и надписью"дети". Нападающие понесли серьезные потери живой силы и техники.
Об этом говорится в сообщении прес-службы Нацгвардии.
Атака военных РФ и террористов началась в районе поселка Раздольное вблизи моста через реку Кальмиус.
"К блокпосту подъехали четыре грузовика с белыми флагами и надписями «Дети», с грузовиков выскочили вооруженные люди, которые открыли огонь по украинским военным. Начался масштабный ожесточенный бой", - говорится в сообщении.Читайте такжеВ районе Донецка 8 тысяч военных РФ - журналист
В результате слаженного и профессионального противодействия нападающим силам Национальной гвардии Украины удалось отразить атаку противника, который отступил от позиций украинских военнослужащих, сообщают в прес-службе.
Нападающие имеют серьезные потери живой силы и техники. В результате боя четыре грузовика террористов были обезврежены.