Боевики атаковали блокпост силовиков в Раздольном из четырех грузовиков с надписью "дети"

Об этом говорится в сообщении прес-службы Нацгвардии.

Атака военных РФ и террористов началась в районе поселка Раздольное вблизи моста через реку Кальмиус.

"К блокпосту подъехали четыре грузовика с белыми флагами и надписями «Дети», с грузовиков выскочили вооруженные люди, которые открыли огонь по украинским военным. Начался масштабный ожесточенный бой", - говорится в сообщении.Читайте такжеВ районе Донецка 8 тысяч военных РФ - журналист

В результате слаженного и профессионального противодействия нападающим силам Национальной гвардии Украины удалось отразить атаку противника, который отступил от позиций украинских военнослужащих, сообщают в прес-службе.

Нападающие имеют серьезные потери живой силы и техники. В результате боя четыре грузовика террористов были обезврежены.