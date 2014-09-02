Порошенко предлагает уволить Лукаш с должности члена Центризбиркома
10:23, 02 сентября 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко предлагает уволить с должности члена Центральной избирательной комиссии Татьяну Лукаш и назначить Светлану Кустову.
Порошенко предлагает изменить состав ЦИК / УНИАН
Как сообщает сайт Верховной Рады, соответствующие проекты постановлений главы государства были зарегистрированы под № 4571 и № 4572 соответственно.
Как сообщал УНИАН, 1 июня завершились полномочия 12 из 15 членов ЦИК. Еще в начале июня общественные организации призвали Порошенко внести в Верховную Раду представление о прекращении полномочий членов ЦИК и кандидатуры новых членов комиссии, а Верховную Раду - безотлагательно избрать новых членов ЦИК, поскольку 1 июня истек семилетний срок полномочий 12 из 15 членов комиссии.
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