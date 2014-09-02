Порошенко предлагает уволить Лукаш с должности члена Центризбиркома

Как сообщает сайт Верховной Рады, соответствующие проекты постановлений главы государства были зарегистрированы под № 4571 и № 4572 соответственно.

Как сообщал УНИАН, 1 июня завершились полномочия 12 из 15 членов ЦИК. Еще в начале июня общественные организации призвали Порошенко внести в Верховную Раду представление о прекращении полномочий членов ЦИК и кандидатуры новых членов комиссии, а Верховную Раду - безотлагательно избрать новых членов ЦИК, поскольку 1 июня истек семилетний срок полномочий 12 из 15 членов комиссии.

Читайте такжеЦИК необходимо более 980 млн. гривень на подготовку и проведение выборов в Раду