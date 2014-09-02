Батальон "Азов" задержал и отпустил двух российских журналистов

Об этом сообщает российский телеканал "Дождь".

Из Мариуполя Тимур Олевский вместе с Орханом Джемалем направлялись в сторону Новоазовска. В пути они были задержаны бойцами батальона "Азов". Они удерживали журналистов в течение нескольких часов, после чего отпустили. Тимур сообщил редакции, что находился в подвальном помещении "с мешком на голове".

«Нас остановили с моим коллегой Орханом Джемалем для проверки документов, они вызвали вопросы у бойцов на блокпосту, и после этого мы приехали в расположение батальона "Азов", чтобы их проверили. Вот это время, которое я не выходил на связь, документы проверяли, ну, и, наверное, нас тоже каким-то образом. Аккредитации и прочие вещи. Просто там так принято, что телефонами пользоваться нельзя, поэтому вы не могли до меня дозвониться", - сказал он в эфире канала.

Кроме того журналист сообщил, что продолжит работу и сделает репортаж с батальоном "Азов".

"Уже все хорошо. Спасибо всем, кто волновался. Мы снимали блиндажи и познакомились близко с батальоном Азов. А мешки на голове из соображения секретности. У нас так принято тут. Завтра буду снимать про них сюжет. Обещали, в конце концов", - написал он в Фейсбук.