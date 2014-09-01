Боевики требуют предоставления "ДНР" и "ЛНР" особого статуса в составе Украины
21:47, 01 сентября 2014Политика
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Боевики заявляют, что хотят добиться особого статуса так называемых "ДНР" и "ЛНР" в составе Украины.
REUTERS
С таким предложением их представители отправились на очередные переговоры в Минск, сообщает ТСН.uа.
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ДНР и ЛНР хотят особого статуса в составе Украины
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