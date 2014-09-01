Боевики требуют предоставления "ДНР" и "ЛНР" особого статуса в составе Украины

21:47, 01 сентября 2014
Политика
6 0

Боевики заявляют, что хотят добиться особого статуса так называемых "ДНР" и "ЛНР" в составе Украины.

REUTERS

С таким предложением их представители отправились на очередные переговоры в Минск, сообщает ТСН.uа.

Читайте такжеСледующее заседание контактной группы по Украине намечено на 5 сентябряТем временем, российская власть заявляет о поддержке политического решения конфликта и продолжает отрицать участие в боях своих военных.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter