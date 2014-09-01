Боевики требуют предоставления "ДНР" и "ЛНР" особого статуса в составе Украины

С таким предложением их представители отправились на очередные переговоры в Минск, сообщает ТСН.uа.

Читайте такжеСледующее заседание контактной группы по Украине намечено на 5 сентябряТем временем, российская власть заявляет о поддержке политического решения конфликта и продолжает отрицать участие в боях своих военных.