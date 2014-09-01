Патриарх Филарет написал в Константинополь с просьбой дать оценку лжи главы РПЦ Кирилла

Об этом сообщает Религиозно-информационная служба Украины.

Предстоятель Киевского патриархата также призвал Константинополь дать достойную оценку лжи, которую распространяет про Украину глава РПЦ Кирилл.

«Впервые со времен правления нацистского фюрера Гитлера мы столкнулись с чрезвычайной по уровню цинизма и лжи массированной пропагандой против Украины. Ею через практически все средства массовой информации Россия пытается убедить мир в справедливости своих действий», - говорится в документе.

«Именно как часть и плод этой пропаганды необходимо рассматривать и письмо к Вам Московского патриарха Кирилла, в котором он описывает события на Донбассе как гражданскую войну и религиозное противостояние», - добавил он.

Патриарх УПЦ КП привел краткую историческую справку, объясняя, какие события предшествовали кровопролитию на Донбассе: отказ тогдашней верхушки государства подписывать ассоциацию с ЕС, Майдан, расстрел протестующих, бегство Януковича, оккупация Крыма, проникновение российских боевиков в Донецкую и Луганскую области.

Читайте такжеПатриарх Кирилл не приедет в Киев на празднование Крещения Руси и на Собор епископов УПЦ«На самом же деле события на Донбассе является следствием вооруженной агрессии России против Украины. Руководители так называемых народных республик, наемники, оружие, финансирование, информационная поддержка - все это идет из России через захваченный участок границы. В любом другом месте Украины, кроме тех, где действуют российские наемники, нет ни вооруженных конфликтов, ни других форм противостояния, характерных для гражданских и религиозных войн», - отметил Предстоятель УПЦ КП

По его словам, в украинской армии служат представители всех конфессий и национальностей, проживающих в Украине. Поэтому утверждение патриарха Кирилла, что вооруженные «униаты и схизматики» борются на Донбассе «против Московского патриархата - также является откровенной и циничной ложью».

«К сожалению, не единичными являются факты, когда в храмах Московского патриархата или других церковных помещениях были обнаружены склады оружия, предоставлялось содействие террористам в проживании и питании, оказывалась моральная поддержка их преступному делу за предоставление особого публичного благословения на борьбу против Украины. В последнее время оказались также факты использования террористами для безопасного бегства священнической одежды и документов, которые, по нашим данным, выдает одна из епархий Московского патриархата на Донбассе», - отметил он.

Читайте такжеПатриарх Кирилл наградил Зюганова орденом«Все это дает основания украинским военнослужащим особенно пристально относиться к перемещению священников, которые могут оказаться на самом деле переодетыми террористами или их пособниками. Удостоверяю, в связи с чем и наши священнослужители сталкиваются с неудобствами со стороны украинских военнослужащих, к чему мы относимся с пониманием», - пояснил священнослужитель.

«От имени наших епископов, духовенства и верующих обращаюсь к Вам с просьбой по достоинству оценить и отвергнуть ложь, которую распространяет Московский патриарх Кирилл. Мы просим молиться о мире в Украине и об освобождении нашей страны от внешней агрессии. Надеюсь, что Вы не дадите втянуть Православную Церковь в кампанию чрезвычайной лжи, которую российская власть, в том числе с помощью патриарха Кирилла, проводит против Украины», - подчеркнул Патриарх УПЦ КП Филарет.

Напомним, 14 августа на официальном сайте Московской Патриархии появилось письмо Патриарха РПЦ к Предстоятелям Православных Церквей, в котором он обвинил «раскольников» и «униатов» в уничтожении «канонического» православия в Донецкой и Луганских областях. На следующий день это письмо по неизвестным причинам исчезло со всех сайтов, подконтрольных Московской патриархии.