За сутки в зоне АТО погибло 7 и ранено 25 украинских военнослужащих - СНБО
13:03, 01 сентября 2014Политика
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На протяжении последних суток в зоне проведения антитеррористической операции погибли 7 и ранены 25 украинских военнослужащих.
Еще семеро солдат погибли защищая Родину / “Голос Украины”
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
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«Относительно наших потерь. За последние сутки в зоне проведения антитеррористической операции семеро наших военнослужащих погибли, 25 получили ранения", - сказал Лысенко.
По его словам, всего на протяжении последнего времени силы АТО 37 раз вступали в огневой контакт с российскими наемниками и террористами в 24 населенных пунктах Донецкой и Луганской областей.
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