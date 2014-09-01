За сутки в зоне АТО погибло 7 и ранено 25 украинских военнослужащих - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

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«Относительно наших потерь. За последние сутки в зоне проведения антитеррористической операции семеро наших военнослужащих погибли, 25 получили ранения", - сказал Лысенко.

По его словам, всего на протяжении последнего времени силы АТО 37 раз вступали в огневой контакт с российскими наемниками и террористами в 24 населенных пунктах Донецкой и Луганской областей.