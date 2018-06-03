Вехи недели. Путин сбросил маску, досрочные парламентские выборы стартовали

Владимир Путин верен себе. Он, как и прежде убежден, что способен водить за нос весь мир, при этом удовлетворяя собственные геополитические амбиции. Для властелина Кремля нет никакого душевного дискомфорта в том, чтобы имитировать переговорный процесс с Петром Порошенко, одновременно отдавая приказ о начале вторжения российских войск на территорию Украины.

Наша страна столкнулась с новым этапом гибридной войны, которую Россия ведет против Украины уже полгода. Началось все еще в Крыму с «зеленых человечков» и информационного цунами, формирующего отношение к конфликту, благоприятное для Кремля. Клоунада российских дипломатов была единственным ответом на вопросы представителей международного сообщества на Крымском полуострове, а сегодня – на Донбассе. Убедившись в нежизнеспособности ДНР и ЛНР, Москва пошла ва-банк, за счет контрудара своих десантников и танкистов нанеся досадное поражение украинским военным и добровольческим батальонам под Иловайском. При этом российское руководство не считается с потерями и не собирается обращать внимание на обещанные ЕС санкции. Путин отчетливо дал понять, что стремится превратить Донбасс в нечто среднее между Абхазией и Приднестровьем, используя промышленной регион с разрушенной инфраструктурой в качестве инструмента ограничения суверенитета Украины.

В Европейском Союзе и НАТО пока определяются с уровнем обеспокоенности развитием ситуации на Донбассе, словно позабыв, что для Путина вовсе не в новинку продвигать тему «Украина – несостоявшееся государство». Официальному Киеву пока удалось получить обещания новой европейской помощи, получить очередной транш МВФ и осознание, что в сложившейся ситуации лучше всего полагаться на свои силы. Очевидно, что власти придется оперативно отлаживать систему внутренних коммуникаций, иначе никто не даст гарантию, что новая попытка штурма Генерального штаба под самым благовидным предлогом не будет удачной.

Тем временем в twitter-е Петра Порошенко (миллионы граждан впервые узнали об этой форме коммуникации) был дан старт избирательной кампании. Глава государства выполнил одно из предвыборных обещаний, отправив законодателей на досрочные выборы по старому избирательному закону. В Центризбиркоме, 80% членов которого работают дольше положенного по закону срока, выразили готовность провести досрочную кампанию по всей стране, за исключением Крыма. Кстати, еще одна особенность российского вторжения: оно началось практически сразу после объявления о предстоящих досрочных парламентских выборах. Видимо, Владимир Путин не слишком заинтересован даже в минимальных изменениях в составе нынешнего законодательного органа.

Поскольку старый избирательный закон не предполагает формирования блоков, партия «Солидарность», в руководстве которой один президентский кум сменил другого, приняла решение сменить и название, став «Блоком Петра Порошенко». Видимо, это достаточный аргумент для притягивания желающих начать новую политическую жизнь вопреки хронической куцости скамейки запасных украинской политики. Очевидно, что перед «БПП» стоит задача стать основой «КПП» - пропрезидентской коалиции.

Тем временем в «Батькивщине» пригретый два года назад Арсений Яценюк взбунтовался, воспользовавшись поддержкой некогда правой руки партийного лидера – Александра Турчинова. Оба политика и дюжина единомышленников находятся на выходе из «сердечных» рядов, чтобы пойти на выборы своим особым путем. Юлия Тимошенко, для которой после вынужденного расставания с соратниками остро встала проблема переформатирования своей агитационной кампании, решила бить с носка. Главным мэссиджем для избирателей станет необходимость вступления Украины в НАТО (творчески развивающая правительственную инициативу об отмене внеблокового статуса нашей страны), а сбежавших однопартийцев предложено заменить гражданским активистам.