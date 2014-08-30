Украина начала получать военно-техническую помощь от стран ЕС - Порошенко

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Брюсселе, где находился в субботу с однодневным визитом, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

По его словам, на двустороннем уровне состоялись консультации по расширению военно-технического сотрудничества.

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”Мы, наконец, фиксируем получение военно-технической помощи и развития сотрудничества со многими странами на двустороннем уровне, что позволит нам серьезно повысить боеспособность наших вооруженных сил. Львиная часть этого сотрудничества будет посвящена несмертельному оружию”, - сказал Порошенко.

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Он также сообщил, что ”эта дискуссия продолжится 4-5 сентября на саммите НАТО в Уэльсе”.