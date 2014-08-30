В РФ идут украино-российские консультации о восстановлении контроля на границе

По поручению президента Украины сегодня в пункте пропуска Нехотеевка (РФ) на уровне руководителей пограничных ведомств Украины и России происходят консультации по вопросам возобновления контроля на государственной границе Украины и недопущения в дальнейшем незаконного перемещения через границу оружия, военной техники и личного состава.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, о результатах встречи будет сообщено дополнительно.

Также в ведомстве отметили, что обстановка на украинско-российской границе остается крайне сложной и напряженной.

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Пограничные подразделения активно участвуют в построении системы обороны Мариуполя и совместно с добровольческими батальонами патрулируют приграничные районы. В частности, в Мариупольском районе Донецкой области с целью выявления ДРГ противника и мест сосредоточения его сил и средств служба пограничных нарядов организована совместно с 23 БТРО, батальонами «Азов» и «Днепр».

Также с целью предотвращения въезда в Мариуполь по поддельным документам и недопущения провоза оружия, боеприпасов, контроля за передвижением автомобильного транспорта и граждан, все основные въезды в Мариуполь усилены кинологами и специалистами пограничного контроля.

Кроме этого, созданы специальные подразделения для отражения атак танков.

29 августа на участке отдела пограничной службы «Приморск» Бердянского отряда, на обочине дороги обнаружены листовки с призывами о содействии и предоставлении помощи военнослужащим РФ.