На антивоенную акцию в Петербурге вышли около 100 человек
16:02, 30 августа 2014Политика
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Около ста человек вышли на антивоенную акцию на Марсовом поле в Петербурге.
Люди вышли на антивоенную акцию на Марсовом поле / twitter Маша Березина
В митинге принимают участие сторонники «Российского социалистического движения», «Левого фронта», «Партии прогресса». Судя по фотографиям и комментариям очевидцев, митинг проходит без задержаний. К настоящему моменту антивоенная акция закончилась, пишет "Дождь".
На площади остались люди с флагом «Новороссии» и плакатом «Не променяю Донбасс на пармезан».
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