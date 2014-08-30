На антивоенную акцию в Петербурге вышли около 100 человек

В митинге принимают участие сторонники «Российского социалистического движения», «Левого фронта», «Партии прогресса». Судя по фотографиям и комментариям очевидцев, митинг проходит без задержаний. К настоящему моменту антивоенная акция закончилась, пишет "Дождь".

На площади остались люди с флагом «Новороссии» и плакатом «Не променяю Донбасс на пармезан».

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