Баррозу: Европе не нужна новая война, которую еще можно предотвратить

Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу заявляет, что Европе не нужна новая война, которую еще можно предотвратить.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Баррозу заявил журналистам после встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

"Ситуация в Украине в последние дни ухудшилась, открытие нового фронта, ввод российских войск в Украину неприемлемы. Это означает, что Россия продолжает свою агрессию. Мы не хотим иметь новую войну на нашем континенте. В этой конфронтации никто не выйдет победителем. Это не путь, по которому должно двигаться достойное государство в ХХІ веке", - подчеркнул президент ЕК.

Он также считает, что сегодня "сложилась очень серьезная драматичная ситуация, которая в случае продолжения эскалации, может достичь точки невозврата".

"Но я верю, еще не поздно найти политическое решение, мы должны сделать все, чтобы предотвратить эскалацию конфликта, чтобы обеспечить интересы Украины, и, конечно, России и Европы", - отметил Баррозу.

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Он особо подчеркнул, что "никто не недооценивает обеспокоенности России, но политические проблемы нужно решать политическими средствами".

"Россия должна учитывать, что ЕС и в дальнейшем будет придерживаться своих принципов и ценностей", - сказал президент ЕК.

Баррозу напомнил, что лично поддерживает контакты с президентами России и Украины.

"Я призвал президента Путина к политическому решению, которое базируется на прекращении огня, с четкими гарантиями обеспечения безопасности границ", - подчеркнул он.

Кроме того, президент ЕК отметил, что предоставление Украине какой-либо гуманитарной помощи "должно базироваться на международных принципах и уважении к суверенитету Украины".

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Баррозу заверил, что Еврокомиссия под эгидой украинского правительства готова увеличить объемы гуманитарной помощи украинцам.

Говоря о сегодняшнем визите в Брюссель Порошенко, он отметил, что этот визит является важным символом поддержки Украины Евросоюзом.

"Мы прилагаем все наши усилия, чтобы достичь принятия политического решения в поддержку суверенитета и независимости Украины. Это наша цель", - подчеркнул президент ЕК.