В РФ серьезно ранили оппозиционера, который расследовал отправку псковских десантников в Украину

Об этом на своей странице в соцсети написал российский политик Григорий Явлинский.

Сообщается, что нападение произошло вечером в пятницу, 29 августа, в 300 метрах от дома политика. На Шлосберга напали двое неизвестных.Читайте такжеВ Пскове напали на журналистов при посещении могил погибших десантников

В результате нападения политик получил серьезную черепно-мозговую травму.

Напомним, журналистам канала «Дождь» и онлайн-издания «Русская планета» угрожают за чрезмерный интерес к погибшим псковским десантникам. Неизвестные говорили, что журналистов «никто не найдет». После этого на журналистов напали прямо на кладбище под Псковом.

Нападение совершено на расстояние 300 метров от дома. Двое нападавших. Они скрылись. — Сергей Митрохин (@mitrokhin) August 29, 201

Совершено нападение на лидера Псковкого Яблока Льва Шлосберга. У него серьезная черепно-мозговая травма, потеря памяти — Григорий Явлинский (@gr_yavlinsky) August 29, 2014