В РФ серьезно ранили оппозиционера, который расследовал отправку псковских десантников в Украину

11:45, 30 августа 2014
Политика
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В России напали на оппозиционного политика Льва Шлосберга, который расследовал отправку псковских десантников в Украину 

Фото: wikipedia.org

Об этом на своей странице в соцсети написал российский политик Григорий Явлинский. 

Сообщается, что нападение произошло вечером в пятницу, 29 августа, в 300 метрах от дома политика. На Шлосберга напали двое неизвестных.Читайте такжеВ Пскове напали на журналистов при посещении могил погибших десантников

В результате нападения политик получил серьезную черепно-мозговую травму. 

Напомним, журналистам канала «Дождь» и онлайн-издания «Русская планета» угрожают за чрезмерный интерес к погибшим псковским десантникам. Неизвестные говорили, что журналистов «никто не найдет». После этого на журналистов напали прямо на кладбище под Псковом.

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