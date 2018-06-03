Украинский интерес. Попытка диалога в Минске, Кремль отрицает очевидное и евроатлантический рывок

Перед широкомасштабными переговорами в Минске Киев посетила Ангела Меркель, отметившая, что возлагает на встречу в Беларуси большие надежды. Лидеру самого мощного государства ЕС вряд ли по душе напряжение в отношениях России и Украины, но осуждать действия Путина со всей подобающей их масштабу принципиальностью бундесканцлерин не спешит.

От встречи в столице Беларуси больше всего выиграл Александр Лукашенко, чувствовавший себя именинником и радушным хозяином. Состав участников переговоров – украинский президент, «евразийская тройка» и трое еврокомиссаров – оставлял крайне мало шансов на масштабный дипломатический прорыв. Привычно прибывший позже всех Владимир Путин предпочел максимально уделить внимание экономическим убыткам, которые понесет Россия от подписания Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС. Конфликта на Донбассе в публичной плоскости для российского лидера словно не существует (об этом чуть ниже). Сложные и напряженные переговоры Порошенко и Путина с глазу на глаз принесли надежду, которой было суждено прожить чуть меньше суток.

Успешные действия украинских военных, значительно сузивших сферу контроля ДНР и ЛНР, заставили Россию пойти ва-банк, пустив в ход на Донбассе свои регулярные войска. Пусть без знаков различия (как это уже было в Крыму), но российские военные действуют весьма активно. Они захватили Новоазовск на южной оконечности российско-украинской границы и полны решимости развивать наступление на Мариуполь. Именно российские войска действуют в районе Иловайска, где попали в окружение добровольческие батальоны и регулярные части украинской армии.

Об этом «котле» следует сказать особо. Второй раз подряд ночью Владимир Путин сделал обращение, что дает основание предположить: российский президент стремится быть услышанным не согражданами, а заокеанским коллегой. На этот раз не по поводу гибели «Боинга-777», а к «ополчению Новороссии», которое он призвал предоставить гуманитарный коридор для украинских военных. Говоря о бесполезности новых жертв, хозяин Кремля рядится в тогу миротворца, изрядно измазанную кровью граждан Украины и России. Стоит напомнить, что российские войска действуют на нашей земле нелегально, без формального разрешения подконтрольного Путину Совета Федерации. Впрочем, это не мешает президенту РФ разыгрывать карту Украины как failed state и на пару с Сергеем Лавровым отрицать очевидное. Заодно и дать понять президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, что эта страна не имеет истории государственности.

По понятным причинам Россия стремится действовать не только бронированным кулаком, но и газовым «пряником». Министр энергетики Александр Новак предложил Украине «промежуточную цену» газа в 385 долларов за тысячу кубометров, и эта инициатива встретила горячее одобрение со стороны еврокомиссара Гюнтера Эттингера. Но в Киеве не собирается принимать подачки от государства, последовательно втягивающего нашу страну в войну.

Реакция и Барака Обамы, и европейских политиков на прямую агрессию России оказалась на удивление сдержанной. Похоже, на Западе никак не могут разгадать «код Путина», недоумевая, почему Россия не реагирует на чувствительные экономические санкции. Но у политика, одержимого идеей восстановления имперского величия, экономика даже не на втором плане. Похоже, и НАТО, и ЕС придется пройти в ближайшее время испытание на прочность и адекватность. И одним приглашением Петра Порошенко посетить Вашингтон, и выделением нового транша кредита МВФ здесь не обойтись.

Пусть и с опозданием украинская власть пытается реагировать на агрессию России. Президент отменил визит на инаугурацию Реджепа Эрдогана, предпочтя ему проведение срочного заседания СНБО. На следующий день после него Арсений Яценюк объявил, что Кабинет Министров подает законопроект, отменяющий внеблоковый статус Украины и создающий предпосылки для вступления в НАТО. Премьер рассчитывает на его скорое принятие, что может выглядеть символически перед саммитом Альянса в Уэльсе 4-5 сентября. Его генеральный секретарь Андерс Фог Расмуссен на излете полномочий вовсе не прочь помочь Украине, осталось дождаться консолидированной реакции Альянса.