Боец батальона "Донбасс": Нашу колонну расстреляли в упор из танков

Об этом по телефону в эфире программы "Шустер LIVE" сказал один из бойцов батальона "Донбасс", находящийся в окружении, сообщает Гордон.ua.

Как пояснил боец, колонна украинских военных шла в походном порядке и в районе села Красноселье попала под обстрел. Бойцы, которые остались живы, приняли бой и держались до семи часов вечера. По словам украинского солдата, на тот момент в плену у украинцев находилось 8 российских солдат, десантники и танкисты.

В районе 6 вечера осаждающие под белым флагом вызвали украинских солдат на переговоры и предложили вывести тяжело раненных, которых на тот момент насчитывалось 40 человек, в обмен на пленных россиян. Украинские бойцы согласились, чтобы спасти жизни раненых. Через некоторое время россияне вновь приехали с белым флагом и объявили ультиматум, что или украинские бойцы сдаются, или до 7 часов утра их накрывают "Градами".

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"Спрятаться нам нереально, мы держим территорию в районе 450 метров в длину и 150 метров в ширину. Там четыре хиленьких уже полуразрушенных домика. То есть окопаться у нас тоже нет возможности. Нам обещали целый день помощь. Помощи мы не дождались", – заявил боец.

По словам бойца "Донбасса", настроение в батальоне более-менее. Однако многие "смежники" и бойцы спецназа уже сдались. В плену оказались и около 30 бойцов батальона "Донбасс". Остальные сдаваться не собираются и, судя по всему, планируют прорываться из окружения.

При этом боец батальона отметил, что выходить из окружения в Иловайске украинские бойцы должны были одной колонной с бронетехникой. Но часть колонны пошла в другую сторону и они прорвались.

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"А тут наши пленные, которые были у нас, сказали, что они готовились встречать именно батальон "Донбасс". Все поля заминированы, кругом растяжки стоят", – заявил он.

Боец также добавил, что в ходе боя они подожгли два вражеских танка и два БМД.