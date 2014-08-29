Порошенко рассчитывает на решительные действия со стороны ЕС - разговор с Меркель
23:47, 29 августа 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
Порошенко рассчитывает на решительные действия со стороны ЕС / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
Собеседники скоординировали шаги относительно дальнейших действий в преддверии заседания Европейского Совета 30 августа в Брюсселе.
"Петр Порошенко поблагодарил Ангелу Меркель за ее усилия по включению украинского вопроса в повестку дня этого заседания.
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Глава украинского государства объявил о намерении донести до двадцати восьми лидеров Европейского Союза реальную информацию о ситуации на украинском Донбассе. Президент также выразил надежду на поддержку и решительные действия со стороны ЕС", - сказано в сообщении.
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