Введение санкций против энергетического сектора РФ сможет остановить агрессию против Украины - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение в ходе пресс-конференции высказал глава общественной организации «Комитет экономистов Украины» Андрей Новак.

«Энергетическая сфера России без западных инвесторов просто не сможет работать, уже действующие санкции стали серьезным ударом. Тут дело даже не в деньгах, а в том, что россияне не владеют новыми технологиями в энергетике», - заявил Новак.Читайте такжеСША могут ужесточить санкции против России из-за ее вторжения в Украину

По его словам, следующие санкции могут быть только на энергетическом уровне, финансовый уровень уже пройден. Это может включать в себя отказ от закупок, выход партнеров из "Газпромовских" проектов Северного и Южного потоков. Самым сильным ударом стало бы снижение цен на энергоносители.

«Потому что бизнес Путина – это газ и нефть, его мало волнуют потери в российской фармацевтике или сельском хозяйстве», - считает эксперт.

Он отметил, что, по разным оценкам, прямые потери российской экономики от внедренных санкций колеблются в районе 100 млрд долл. – это потери от оттока инвестиций, потеря стоимости российских компаний и пока незначительная девальвации рубля, но все это не отразилось на политике Путина.

«Мы должны понимать, что пока санкции были довольно легкими для российской экономики. Даже санкции против финансового сектора еще не тот уровень, который ощущает каждый россиянин», - сказал Новак.

При этом, по его словам, переход к открытому вторжению на Донбассе свидетельствует о том, что Путин сам себя загнал в глухой угол, и выходом из этого угла является только продолжение агрессии.

Как сообщал УНИАН, по информации представителя главы европейской дипломатии Кэтрин Эштон Майи Косьянчич, на повестку дня саммита Европейского Союза 30 августа внесен вопрос кризиса в Украине в связи последними событиями.Читайте такжеРоссия изолирована больше, чем во времена Холодной войны - Обама

Президент США Барак Обама 29 августа заявил, что планирует обсудить расширение экономических санкций против России с европейскими партнерами во время встреч с ними на будущей неделе. По его словам, он видит потенциал для расширения санкций.

Обама назвал эффективными последние санкции против РФ, обратив внимание на то, что они уже привели к самой большой международной изоляции России со времен "холодной войны", утечке капитала и проблемам в российской экономике.