Одесский регион готов к обороне от внешней агрессии - председатель ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Кто с мечом придет, тот от него и погибнет. Мы на своей территории, мы самоопределились в 1991 году. Это наша земля, она единая для всех, вне зависимости от национальности, веры и цвета кожи. Все, кто живет на территории Украины, - украинцы. Если кому-то сегодня хочется раскачать ситуацию, или пугать нас какими-то заданиями после Мариуполя придти сюда… Безусловно, мы все войны не хотим. Безусловно, мы, как все разумные люди, войны боимся, потому что это – жертвы с обеих сторон. Но если кто так решит, мы к войне готовы, и мы всегда будем защищать свою страну», - сказал глава ОГА.

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Он также добавил, что количество патриотов, которые выйдут на улицы, чтобы защищать свою Родину, намного больше «того числа, которые какие-то «аналитики» кому-то рисуют и рассказывают, что кто-то будет встречать с хлебом и солью».

«Все наши планы заключаются в том, чтобы защищать и быть готовыми к защите», - заявил Палица. По его словам, если бы в России население в полной мере владело реальной информацией, то там уровень панических настроений был бы значительно выше, чем в Украине.