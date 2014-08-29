СБУ объявила в розыск бывшего замминистра доходов и сборов
13:39, 29 августа 2014Политика
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Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего заместителя министра доходов и сборов Андрея Игнатова.
Экс-заместитель министра объявлен в розыск / скриншот сайта МВД
Об этом сообщается на сайте МВД в разделе «лица, которые скрываются от органов власти».
Игнатов разыскивается как подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
Читайте такжеЯнукович назначил заместителей министра КлименкоНа сайте также отмечается, что экс-чиновник исчез 15.07.2014 года на территории Крыма.
В отношении Игнатова суд выдал постановление о разрешении на задержание с целью привода в суд для избрания меры пресечения.
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