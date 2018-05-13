Как Евгений Дмитриевич и Вера Ивановна кабинет делили

Первый же день Веры Ульянченко в должности главы Киевской областной государственной администрации увенчался громким скандалом и двумя пресс-конференциями в соседних кабинетах администрации. Первое, что услышали журналисты, – новая глава ломала двери в кабинет, где еще недавно размещался Евгений Жовтяк.

Евгений Жовтяк: “Когда я позвонил по телефону милиционеру, который работает в помещении КОГА, услышал, как что-то громыхало – это выламывали дверь”

Первым с журналистами встретился (бывший?) губернатор Киевской области Евгений Жовтяк. Пресс-конференцию проводил в привычном для себя зале – напротив кабинета, который занимал не так давно. Правда, не в привычной для такого случая форме – со сломанной ногой и в не совсем понятном статусе – то ли губернатор до сих пор (как решил суд), или уже негубернатор (Президент его уволил, но не возобновил в должности).

Жовтяк напомнил о судебном решении и отметил, что его выполнение приостановлено на 10 дней. "Наступил этап наложения штрафа на Президента, - сказал он. - Судебный исполнитель обратился в суд, выполнение решения приостановлено...”

Президент в такой ситуации (невыполнение судебного решения) должен заплатить штраф – от 170 до 340 гривен. “От уплаты штрафа в Украине не освобожден никто”, - отметил (экс-) губернатор. А после двух таких штрафов (то есть их неуплаты), говорит Евгений Дмитриевич, наступает момент, когда Президент должен нести криминальную ответственность (как и остальные граждане Украины).

Жовтяк назвал действия министра юстиции Головатого, который осуществлял правовое обеспечение кадровых указов Президента, “правовым нигилизмом” и намекнул, что фактически его советы Ющенко стимулируют процесс импичмента.

(Бывший) руководитель традиционно прибег к экономическим показателям. За первое полугодие в этом году (по сравнению с 2005-м) прирост бюджета достиг 136,7%, сводного бюджета - 131%. А по сравнению с 2004 годом, по информации Жовтяка, все бюджеты выросли приблизительно на 80%.

“Для премьера выходит чем лучше, тем хуже – иначе объяснить его логику невозможно, - суммировал он, в который раз отметив, что не видит причины своего увольнения. -

Я продолжаю настаивать: причина в том, что в земельных вопросах КОГА наступил на большой интерес многих лиц, которые имеют влияние на принятие кадровых решений”. Он считает, кадровые перестановки сделаны для того, чтобы и в дальнейшем работали “серые схемы” продажи земли в области.

Евгений Жовтяк сегодня забрал личные вещи из кабинета, и отдал ключи своему преемнику. Разошлись они мирно: “Веру Ивановну видел, общались нормально, не дрались... – сказал он. - Драться здесь за кабинеты никто не будет, я дождусь выполнения решения суда”.

Вера Ульянченко: “Я знаю, за что его уволили. Причину назвать не могу... Я не знаю причину”

Вера Ивановна тоже своего не упустила. Увидев, сколько журналистов собралось на встречу с ее предшественником, решила созвать их и к себе. Пока телеоператоры выстраивались в коридоре администрации, из приемной главного кабинета друг за другом выскакивали перепуганные служащие, один из них пригласил войти в кабинет. Ульянченко решила покрасоваться в новом кожаном кресле новой для себя должности.

Вела себя жестко и по-деловому, видно, еще не перестроилась после первой встречи с руководителями управлений администрации, которую провела сегодня.

Несколько раз повторила, что дверей в кабинет не ломала, но, поскольку “ключ был лишь у Жовтяка, а это не его собственная квартира”, попросила подчиненных открыть.

“Я была в кабинете заместителя председателя, меня пригласили, когда кабинет уже был открыт”. Любые вопросы относительно правовой коллизии, в результате которой в области появилось два председателя, предлагала адресовать в Секретариат Президента и Жовтяку. А относительно причины увольнения предшественника начала путаться: “Да, я знаю за что его уволили. Причину я назвать не могу... Я не увольняла его с работы... Я не знаю причины, это решение Кабинета министров!”

Вера Ивановна, смягчила тон, лишь когда спросили о прекрасном букете роз, который стоял за ее спиной. "Розы подарила фракция НУ в облсовете”, - сообщила она.

Журналисты попробовали узнать, кого она подобрала себе на роль первого заместителя. Но Ульянченко не сказала и пообещала не изменять аппарат, пока не закончится судебная волокита с возобновлением на должности Жовтяка.

“Как вас правильно теперь называть?” – “Я – глава Киевской областной администрации”. – “А кто тогда Жовтяк?” – “Обращайтесь к нему”.

Орест Хомский