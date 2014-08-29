Украина просит Совет безопасности ООН остановить российскую агрессию



Об этом сообщил представитель Украины в Совете Безопасности ООН Александр Павличенко на срочном заседании Совета безопасности ООН в связи с введением российских войск на территорию Украины.

«Россия начала прямое военное вмешательство за счет своих регулярных вооруженных сил», - заявил он.

Представитель Украины в Совете Безопасности ООН заявил: «Мы обращаемся, чтобы Россия вывела все свои войска с территории Украины, чтобы сохранить жизнь украинцев и россиян. Мы обращаемся и требуем, чтобы Россия установила эффективный контроль на украинско-российской границе при помощи ОБСЕ, таким образом военное вооружение и военные не смогут попасть к сепаратистам».

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«Мы просим международной поддержки. Или международное сообщество будет стоять и смотреть, как нарушается и уничтожается международное право, или займет единую позицию», - спрашивает Павличенко.

«Мы обращаемся к Совету безопасности ООН, чтобы он выполнял то, что написано в хартии ООН, чтобы агрессия против суверенного члена ООН была остановлена», - подчеркнул он.