Ситуация на Донбассе может повредить энергоотношениям ЕС, Украины и РФ - Эттингер
Вице-президент Европейской комиссии по энергетическим вопросам Гюнтер Эттингер заявляет, что нынешнее развитие событий в Украине ставит ”под напряжение” переговоры по решению спорных газовых вопросов между Украиной, Россией и Европейским Союзом.
Соответствующее заявление Эттингера распространила его пресс-служба в четверг в Брюсселе накануне визита в Москву, во время которого у вице-президента ЕК состоятся переговоры с министром энергетики России Александром Новаком и представителями Газпрома, сообщает собственный корреспондент УНИАН.
”Нынешняя ситуация поставит под напряжение энергетические переговоры, потому что события развиваются вопреки ожиданиям от недавнего саммита в Минске”, - говорится в заявлении.
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Кроме того, Эттингер намерен во время переговоров подчеркнуть, что ”обострение ситуации является контрпродуктивным решением в газовых переговорах и потенциально сможет привести к негативному влиянию на долгосрочные отношения с Российской Федерацией в энергетической сфере”. ”Эти переговоры представляют общий интерес для всех сторон, как и для Украины”, - убежден он.