Регионалы внесли в Раду проект постановления об увольнении Гонтаревой с поста главы НБУ

Об этом сообщается на сайте парламента.

Ранее, в эфире программы «Факты» на телеканале ICTV Нестор Шуфрич заявил, что Виктория Гонтарева должна быть отправлена в отставку и понести ответственность за катастрофическое падение курса гривны.

Шуфрич напомнил, что ПР уже 6 месяцев не у власти. За это время гривна подешевела почти в 2 раза. «Когда Партия Регионов была у власти, доллар стоил 8 гривен. Сегодня уже доллар пробил отметку в 14 и никто не знает, когда остановится. Мы, кстати, в связи с этим будем инициировать вопрос ответственности и отставки руководителя Национального банка», - заявил Нестор Шуфрич.

Напомним, что в среду, 27 августа, Национальная валюта Украины поставила новый рекорд падения - на межбанковском рынке курс гривны за день опустился до отметки 14,1 за доллар.