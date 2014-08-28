Bloomberg: Стратегия отрицания участия России в украинском конфликте начала рушиться

Леонид Бершидский в своей статье, которая называется «Стратегия отрицания участия России в украинском конфликте, которую так тщательно создавал Путин, начала рушиться», опубликованной на сайте Bloomberg.com, пишет, что для президента России Владимира Путина возможность отрицать участие России в конфликте на востоке Украины всегда имела очень большое значение.

Кремль подчеркнул, что Россия не является стороной конфликта, и что все, чего он хочет от Украины, это мир и несколько торговых уступок. Эта стратегия отрицания, однако, быстро разрушается. Несмотря на все более невероятные заявления Москвы, отрицающие правду, сейчас становится очевидным, насколько Путин вовлечен и заинтересован в исходе этого конфликта. Такая вовлеченность повергает в ужас Европу и США, у которых нет никакого желания справляться с этим.

В ходе переговоров с украинским президентом Петром Порошенко в Минске, Путин повторил свое избитое заявление о том, что Россия «не может говорить по существу о прекращении огня и о каких-либо соглашениях между Киевом, Донецком и Луганском – это не наше дело, это проблема внутри Украины». Тем не менее, это утверждение было еще более неоправданным, чем обычно, так как накануне были опубликованы фотографии российских солдат, захваченных в Украине, а убитых на востоке российских десантников пытались тайно похоронить в их родном городе.

Одни из таких похорон, двух солдат, прошли в деревне Выбуты под Псковом в северо-западной России, где базируется воздушно-десантная дивизия. Попытки скрыть гибель солдат потерпели фиаско. Хотя жена одного из убитых десантников написала в соц. сети Вконтакте о смерти мужа, когда журналист сайта «Русская планета» Илья Васюнин позвонил на её номер, женский голос сказал, что десантник жив и здоров. На двух журналистов, один из которых работает на телеканале «Дождь», другой представлял сайт «Русская планета», напали мужчины в черных спортивных костюмах, когда они хотели посетить кладбище, где до этого заметили две свежие могилы. Местным журналистам, однако, удалось сделать фотографии могил. По данным независимого телеканала «Дождь», имена солдат и венки убрали с могил.

Есть и другие отчеты о похоронах десантников, которые трудно скрыть. Скорбящие семьи погибших солдат не обязательно разделяют желание властей обманывать. В любом случае, украинские войска захватили несколько российских десантников. Впервые с начала конфликта в марте они смогли записать интервью с ними.

Слова десантников не могут считаться материальным доказательством, учитывая обстоятельства, при которых они были допрошены. Важно то, что Москва признала, что это были российские военнослужащие. Министерство обороны России заявило, что солдаты «патрулировали российско-украинскую границу и, вероятно, пересекли ее случайно на не маркированном участке. Насколько мы знаем, они не оказывали сопротивление, когда их захватили украинские военные».

Это объяснение повторил и Владимир Путин, отметив, что украинские солдаты также несколько раз переходили на территорию России и были отправлены обратно, и это на самом деле так. Такого ответа, возможно, хватило бы, чтобы продолжить игру в отрицания, если бы не гибель российских солдат и попытки родственников других солдат узнать, где на самом деле находятся их близкие, которые по идее должны принимать участие в военных учениях в пограничных с Украиной районах. Мать одного десантника, Любовь Максимова, дала пресс-конференцию во вторник, во время которой она извинилась перед Украиной за то, что, возможно, ее сын причинил какой-то вред.

Другими словами, если раньше российские десантники «случайно» попадали на территорию Украины, поскольку не было видно маркировки границ, теперь это вошло у них в привычку. При этом некоторых из них убивают. Захваченные российские десантники ездили на автомобилях без российских опознавательных знаков – совершенно ненужная уловка, если бы они просто патрулировали собственную границу.

Участие российских воздушно-десантных войск в конфликте – совсем недавнее явление. Украинские военнослужащие никогда ранее не захватывали солдат из регулярных войск РФ, и журналисты, которые работают в зоне конфликта, видели только добровольцев-националистов и некоторых чеченских боевиков, которые помогали украинским сепаратистам в Донецкой и Луганской областях. Поток российских вооружений в зону конфликта был зафиксирован документально, также были сильные подозрения в том, что российские спецслужбы готовят бойцов для мятежников, но до этой недели это не достигало таких масштабов, как сейчас.

Теперь, когда украинская армия начала делать значительные успехи в борьбе с повстанцами, такой поддержки оказалось недостаточно. Не желая проигрывать борьбу, Путин отказывается от своей любимой стратегии отрицания.

Европейские и американские лидеры, тем не менее, не рискуют называть конфликт российско-украинской войной. Первые достоверные доказательства участия российских войск в конфликте на востоке Украины также не привели к призывам к введению дальнейших экономических санкций. Чтобы признать все более очевидный блеф Путина, нужно будет поддержать украинскую сторону, возможно, предоставив военную помощь. Никто не готов к этому.

Даже Порошенко говорит только о «прекращении поставок техники и оружия боевикам», чтобы не обременять своих сторонников неудобной правдой. Канцлер Германии Ангела Меркель, которая неофициально взяла на себя обязательства урегулировать конфликт в Украине, возможно, права, рассчитывая на то, что Порошенко и Путин должны прийти к какому-то соглашению. Дальнейшая эскалация может означать катастрофу для обоих президентов. В конце концов, они должны будут решить, как остановить конфликт.