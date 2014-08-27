Госдеп: Россия осуществляет прямое военное вторжение в Украину

22:12, 27 августа 2014
Политика
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Россия осуществляет прямое военное вторжение в Украину, обманывая собственных солдат и их семьи.

Псаки / middleeastmonitor.com

Об этом в среду, 27 августа, заявила официальный представитель Госдепартамента США Джен Псаки на брифинге в Вашингтоне, сообщает ТСН.

"Все данные указывают на то, что сейчас идет контрнаступление российских военных на Донецк и Луганск", - сказала она. В то же время, добавив, что российские власти при этом обманывают собственных солдат и их семьи.

"Мы обеспокоены тем, что правительство РФ не желает говорить правду, несмотря на то, что военные продвинулись почти на 40 километров вглубь Украины", - отметила представитель Госдепартамента США.

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По ее словам, американское внешнеполитическое ведомство также следит за сообщениями о том, что российских солдат, которые погибли при неизвестных обстоятельствах, хоронят на родине. Во время брифинга Псаки также вспомнила раненых, поступивших в госпиталь Санкт-Петербурга.

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