В Днепропетровске состоялась ротация правоохранителей, которые принимают участие в АТО.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области, «сегодня на восток Украины в зону проведения антитеррористической операции направляется сводный отряд, который состоит из работников милиции из разных районов Днепропетровской области. Всего охранять общественный порядок на освобожденной от террористов территории будут 700 милиционеров, из них 100 – работники специального батальона милиции».Читайте такжеОколо полусотни бойцов новосозданного батальона «Сич» отправились в зону АТО

Сводный отряд ГУ МВД Украины в Днепропетровской области будет выполнять те же задачи, что и замененный им отряд милиционеров: несение службы на блокпостах, патрулирование улиц освобожденных населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, контроль движения транспорта, оказание помощи в эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий.

Правоохранители, которые выезжают в зону АТО, обеспечены всем необходимым: одеждой, спецсредствами, средствами защиты и гигиены, говорится в сообщении.