В селе Победа развернут штаб Южной тактической группы ВС РФ – очевидцы
19:11, 27 августа 2014Политика
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В селе Победа Донецкой области в настоящее время развернут штаб Южной тактической группы вооруженных сил Российской Федерации.
REUTERS
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.
По словам Снегирева, данную информацию ему предоставили местные жители и члены его общественной организации, ставшие очевидцами происходящего.
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Снегирев также сообщил, что в г.Тельманово Донецкой области из пункта пропуска Гуково Ростовской области «зашла колонна техники из России – танки, БТРы, «Грады», пушки, ЗРК». Он отметил, что «на прибывшей технике на бортах вместо опознавательных знаков - белые круги и белые треугольники».
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