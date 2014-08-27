В селе Победа развернут штаб Южной тактической группы ВС РФ – очевидцы

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.

По словам Снегирева, данную информацию ему предоставили местные жители и члены его общественной организации, ставшие очевидцами происходящего.

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Снегирев также сообщил, что в г.Тельманово Донецкой области из пункта пропуска Гуково Ростовской области «зашла колонна техники из России – танки, БТРы, «Грады», пушки, ЗРК». Он отметил, что «на прибывшей технике на бортах вместо опознавательных знаков - белые круги и белые треугольники».