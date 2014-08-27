Черниговские милиционеры уничтожили микроавтобус с террористами - гражданами РФ

Сводный отряд милиции УМВД Украины в Черниговской области в зоне АТО вступил в бой с террористами, которые въехали на украинский блокпост, сообщает сайт МВД.

Несколько черниговских правоохранителей совместно с военными несли службу на блокпосту, когда к ним приблизился микроавтобус Volkswagen-transporter без опознавательных знаков с вооруженными людьми в салоне. Часовой, который находился ближе всего к автомобилю, попытался выяснить у пассажиров, кто они и куда направляются. В ответ прозвучала автоматная очередь.

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По обнаруженным в автобусе документам и вещам, восемь из девяти мужчин - граждане России из Москвы и Санкт-Петербурга, девятый - житель Луганска. Также была обнаружена символика террористической организации "ЛНР" и продукты питания российского производства.