СМИ: Украина отказалась выдавать России подозреваемого в покушении на Путина

Адвокат подозреваемого Ольга Черток сообщила, что решение было принято еще 15 августа. Она пояснила, что судебное разбирательство не окончено и «зависло на этапе экспертиз», передает российский ресурс runews24.ru.

В мае депутаты украинского парламента обратились к генеральному прокурору Украины Олегу Махницкому с просьбой о пересмотре дела Адама Османова.

Читайте такжеАдвокат обвиняемого в подготовке покушения на Путина заявляет о пропаже вещдоковЧеченец Адам Османов был задержан в Одессе два года назад в результате совместной операции спецслужб России и Украины. Вместе с ним были задержаны еще один выходец из Чеченской Республики Руслан Мадаев и гражданин Казахстана Илья Пьянзин.

Их обвинили в подготовке покушения на российского президента Владимира Путина.